Море посмішок та емоцій: Яремчук зустрівся з українськими біженцями у Бельгії – щирі фото

25 жовтня 2022 , 13:01
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Джерело:

твітер фонду Брюгге

Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук встигає не лише тренуватись, а й підтримувати земляків. Футболіст відвідав центр біженців у Бельгії, де наразі виступає форвард.

Тепла зустріч футболіста з українцями, які вимушено виїхали у Бельгію через російську агресію, відбулась у місті Сейсел. Роман поспілкувався та підтримав не лише дорослих, а й наймолодше покоління українців.

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Зустріч, яка підіймає дух українців

Яремчук залюбки робив спільні фото та залишав автографи. Такі зустрічі лише надихають та підіймають український дух тих, хто покинув рідні домівки та поїхав у зовсім чужу для них країну.


Яремчук зустрівся з українськими біженцями у Бельгії / Фото з твітера фонду Брюгге


Яремчук із українськими біженцями у Бельгії / Фото з твітера фонду Брюгге

Нагадаємо, що український футболіст ще з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає землякам не лише морально, а й фінансово. Яремчук доєднався до когорти футболістів, які долучились до проєкту "Футбольний Байрактар", організатором якого став фонд колишнього нападника Дніпра та збірної України Романа Зозулі.

Ще за часів виступів у лісабонській Бенфіці Яремчук разом із клубом допомагав біженцям із України, які тимчасово переїхали у Португалію.

Повернення у Бельгію

  • Наприкінці літа 2022 року Яремчук змінив Бенфіку, у якій йому не вдалось розкритись, на повернення у Бельгію, де Роман вже успішно виступав. Український футболіст тепер виступає за Брюгге, але перший період минає для українця доволі складно.
  • У новій команді нападник провів 10 матчів, у яких забив 2 голи та зробив стільки ж результативних передач.
  • Лише 19-го жовтня у матчі проти Сент-Трюйдена Яремчук перервав свою безгольову засуху, яка тривала ще з 2 вересня, та отримав похвалу головного тренера Брюгге.
  • Контракт із бельгійським клубом укладений до кінця червня 2026 року.
Автор: Софія Кулай