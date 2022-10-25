Море посмішок та емоцій: Яремчук зустрівся з українськими біженцями у Бельгії – щирі фото
Джерело:твітер фонду Брюгге
Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук встигає не лише тренуватись, а й підтримувати земляків. Футболіст відвідав центр біженців у Бельгії, де наразі виступає форвард.
Тепла зустріч футболіста з українцями, які вимушено виїхали у Бельгію через російську агресію, відбулась у місті Сейсел. Роман поспілкувався та підтримав не лише дорослих, а й наймолодше покоління українців.
Варто прочитати Сюрприз від суперника: діти з України виведуть футболістів на поле у матчі Селтік – Шахтар
Зустріч, яка підіймає дух українців
Яремчук залюбки робив спільні фото та залишав автографи. Такі зустрічі лише надихають та підіймають український дух тих, хто покинув рідні домівки та поїхав у зовсім чужу для них країну.
Яремчук зустрівся з українськими біженцями у Бельгії / Фото з твітера фонду Брюгге
Яремчук із українськими біженцями у Бельгії / Фото з твітера фонду Брюгге
Нагадаємо, що український футболіст ще з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає землякам не лише морально, а й фінансово. Яремчук доєднався до когорти футболістів, які долучились до проєкту "Футбольний Байрактар", організатором якого став фонд колишнього нападника Дніпра та збірної України Романа Зозулі.
Ще за часів виступів у лісабонській Бенфіці Яремчук разом із клубом допомагав біженцям із України, які тимчасово переїхали у Португалію.
Повернення у Бельгію
- Наприкінці літа 2022 року Яремчук змінив Бенфіку, у якій йому не вдалось розкритись, на повернення у Бельгію, де Роман вже успішно виступав. Український футболіст тепер виступає за Брюгге, але перший період минає для українця доволі складно.
- У новій команді нападник провів 10 матчів, у яких забив 2 голи та зробив стільки ж результативних передач.
- Лише 19-го жовтня у матчі проти Сент-Трюйдена Яремчук перервав свою безгольову засуху, яка тривала ще з 2 вересня, та отримав похвалу головного тренера Брюгге.
- Контракт із бельгійським клубом укладений до кінця червня 2026 року.