Море посмішок та емоцій: Яремчук зустрівся з українськими біженцями у Бельгії – щирі фото

Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук встигає не лише тренуватись, а й підтримувати земляків. Футболіст відвідав центр біженців у Бельгії, де наразі виступає форвард.

Тепла зустріч футболіста з українцями, які вимушено виїхали у Бельгію через російську агресію, відбулась у місті Сейсел. Роман поспілкувався та підтримав не лише дорослих, а й наймолодше покоління українців.

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Зустріч, яка підіймає дух українців

Яремчук залюбки робив спільні фото та залишав автографи. Такі зустрічі лише надихають та підіймають український дух тих, хто покинув рідні домівки та поїхав у зовсім чужу для них країну.



Яремчук зустрівся з українськими біженцями у Бельгії / Фото з твітера фонду Брюгге



Яремчук із українськими біженцями у Бельгії / Фото з твітера фонду Брюгге

Нагадаємо, що український футболіст ще з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає землякам не лише морально, а й фінансово. Яремчук доєднався до когорти футболістів, які долучились до проєкту "Футбольний Байрактар", організатором якого став фонд колишнього нападника Дніпра та збірної України Романа Зозулі.

Ще за часів виступів у лісабонській Бенфіці Яремчук разом із клубом допомагав біженцям із України, які тимчасово переїхали у Португалію.

Повернення у Бельгію