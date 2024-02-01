Нагадає світу про війну в Україні: Шевченко визначив ключове завдання для українського футболу

Новий президент УАФ наголосив на важливості успішних виступів збірної України. Андрій Шевченко вважає, що участь нашої команди на Євро-2024 допоможе країні.

Легенда українського футболу Андрій Шевченко наприкінці січня отримав нову посаду. Ексгравець Динамо, Мілана та Челсі став новим президентом Української асоціації футболу.

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Одним із завдань Андрія Миколайовича є привернення світової уваги до війни в Україні. В інтерв'ю британським ЗМІ Шевченко висловився про важливість успіхів збірної України у відборі на Євро-2024.

Увага світу до України сильно знизилася, але спорт – гарне послання. Якщо наші спортсмени зможуть виступити добре, якщо національна збірна виступить добре, якщо олімпійці виступлять добре – повернемо увагу до України. Плейоф кваліфікації Євро-2024 має величезне значення. У нас дуже талановита команда та хороший тренер. Кваліфікація на Євро для нас дуже багато значитиме. Для нас це велика міжнародна сцена та присутність України на ній повернула б увагу. Якщо ми все зробимо добре, це нагадає світу про Україну та війну,

– заявив президент УАФ.

Нагадаємо, що у березні збірна України зіграє вирішальні матчі у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. 21 числа "синьо-жовті" зійдуться із Боснією і Герцеговиною.

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В разі перемоги наша команда побореться за путівку на Євро з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. Якщо ж підопічні Реброва потраплять на чемпіонат, то їх суперниками по групі будуть Бельгія, Словаччина та Румунія.