Ненавидять мене без причини, – Соболенко не розуміє, чому українки погано ставляться до неї

Схоже, що другу ракетку світу Аріну Соболенко сильно зачепила ситуація з відмовою Лесі Цуренко грати проти неї. Білоруська тенісистка знову наголосила, що нічого погано колегам по корту з України не зробила.

Найкраща тенісистка ворожої Білорусі зіткнулась із дуже напруженою атмосферою у роздягальні. Аріна Соболенко зізналась, що це складно порівняти із критикою, яку вона отримує після програних матчів у своїх соцмережах. Раніше до цього вона не зустрічалась із такою ненавистю у підтрибунному приміщенні.

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Соболенко: Я ніколи не стикалася з такою ненавистю у роздягальні

Білоруска вдруге за недовгий час заявила, що нічого поганого не зробила у сторону українських тенісисток.

Мені було дуже, дуже важко, бо я ніколи не стикалася з такою ненавистю у роздягальні. Звичайно, в інстаграмі багато хейтерів, коли ти програєш матчі, але в роздягальні я ніколи з цим не стикалася. Мені було дуже важко зрозуміти, що так багато людей, які дійсно ненавидять мене без причини. Я маю на увазі, я ж нічого не робила,

– сказала Аріна.

Соболенко додала, що ситуації не доходило до сутичок, але були дивні розмови з представниками української команди.

У мене були деякі, не те щоб бійки, але я мала якісь дивні розмови, не з дівчатами, а з членами їхньої команди. Це справді був важкий період. Мені було погано, ніби я щось зробила, і все ще не так добре в роздягальні з українськими дівчатами. Але потім я зрозуміла, що це не моя вина і я не зробила їм нічого поганого. І я майже впевнена, що решта російських та білоруських спортсменів українцям нічого не зробили,

– запевнила Соболенко.

"Я все ще спілкуюся з деякими українками"

Друга ракетка світу заявила, що продовжує спілкування з деякими українськими тенісистками. Аріна не стала називати імена таких українок, а раніше й взагалі заявила, що деякі з тенісистів Росії та Білорусі начебто допомагали українцям.

Соболенко додала, що є і такі серед представниць України, які дуже негативно налаштовані проти російських та білоруських тенісисток. Тому Соболенко старається триматись від них якомога далі.

"Конфлікт є насправді не з усіма, я все ще спілкуюся з деякими українками, але є деякі дівчата, які дуже агресивні щодо нас. Тож я просто тримаюся від них трохи далі", – зізналась білоруська тенісистка.