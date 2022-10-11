УАФ розглядає можливість зупинки сезону УПЛ: під загрозою матч Шахтар – Динамо

Через масовані обстріли українських міст наступний тур чемпіонату України може не відбутись. Ба більше, асоціація розмірковує над тимчасовим припиненням сезону УПЛ.

Останні дні були дуже важкими для України. Росіяни посилили обстріли українських міст, тільки за понеділок було запущено близько 80 ракет.

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Найбільше постраждали Київ, Львів, Кривий Ріг, Кременчук, а також південні та східні регіони України. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, цивільні місця, дитячі майданчики та школи тощо.

Через це 10 жовтня був скасований матч 6 туру УПЛ між Олександрією та Металістом 1925, який мав відбутись у Києві. При цьому УАФ розглядають варіант і повної зупинки чемпіонату.

Як пишуть ЗМІ, асоціація разом з УПЛ розглядають два варіанти. Мова йде або про перенесення -го туру, або про припинення сезону на невизначений термін.

Матчі 7 туру заплановані на 14-16 жовтня. Одним із поєдинків має стати битва Шахтаря та Динамо, яку планують провести у Львові на "Арені Львів".

Наслідки терористичних ударів по Україні

Прем'єр Денис Шмигаль написав, що частина українських областей без світла. За слова міністра, треба бути готовими до перебоїв електропостачання.

У Офісі Президента заявили, що треба готуватися до наслідків атак і підтвердили удар по ТЕЦ. Особливо попросили економити електроенергію ввечері.

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Що стосується постраждалих, то мер Києва Віталій Кличко уточнив, що від ракетних ударів у Києві постраждала 51 людина, з них – 42 госпіталізовані до медзакладів міста. Водночас на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу відомо про 4 загиблих та понад 16 постраждалих.