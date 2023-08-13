Після початку повномасштабної війни Росії проти України світовий спорт відгородився від представників країни-окупанта. Російські клуби та збірні не допустили до міжнародних турнірах.

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Правда, деяким клубам досі не соромно торгувати гравцями з клубами з Росії, не розуміючи, що виплачені гроші підуть на війну. Про це вирішив нагадати Паулу Фонсека – колишній тренер Шахтаря, який керує французьким Ліллем.

Читав, що Бенфіка і моя Брага розглядають можливість продажу Шикінью та Тормени російським клубам. Бенфіка, яка зразково розгорнула кампанію з допомоги Україні з початку війни. Моя Брага, яку очолюють чуйні люди з великими серцями. Я не хочу в це вірити. Я відмовляюся це робити. Два тижні тому російський клуб намагався купити захисника Сассуоло Рожеріо. Італійський клуб відмовився. Закликаю Бенфіку та Брагу взяти приклад. Я знаю, що час минає і люди вдома більше не слухають новини, пов’язаних з війною в Україні. Але щодня Росія продовжує вбивати людей і, перш за все, невинних дітей. Можливо, деяких з них удома під час перегляду футбольного матчу. Якщо Бенфіка і моя Брага укладуть угоди з російськими клубами, ці гроші будуть капати разом з кров'ю українських дітей, які щодня гинуть в Україні. І багато хто з цих дітей любив футбол,

– написав Фонсека на своїй сторінці у твітері.

Нагадаємо, що на початку серпня московський Спартак проявляв інтерес до лівого оборонця Сассуоло Рожеріо та навіть узгодив контракт із бразильцем. Втім італійський клуб відмовився вести перемовини через етичні питання, пов'язані з війною.

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Клуб з країни-терористки пропонував Сассуоло близько 8 мільйонів євро. У підсумку бразильця придбав німецький Вольфсбург за 5,5 мільйона.

Відзначимо, що Фонсека дуже тісно пов'язаний із Україною. Португалець під час роботи в Шахтарі одружився із українкою Катериною, яка народила йому сина.