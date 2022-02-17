Війна – це зло, – зірка російського тенісу Кафельников проти нападу його країни на Україну

Євген Кафельников – найтитулованіший російський тенісист не підтримує рішення та дії своєї країни щодо України. Спортсмен не хоче війни та називає українців братнім народом.

Розкритикував дії своєї країни

Експерша ракетка світу Кафельников запевнив, що така інформація про можливе вторгнення російських військ в Україну вводить у депресію та незрозумілість, чому все відбудеться саме так. Олімпійський чемпіон із Росії розповів, що в Україні у нього є багато друзів та знайомих.

Варте уваги Росія – підла агресивна недоімперія, яка напала на Україну, – легкоатлетка Ліщинська

Євген Кафельников навіть не хоче думати про можливу війну між двома сусідніми країнами. Російський тенісист зробив потужну заяву, у якій засудив дії своєї країни.

Тільки людина із ненормальною психікою може погрожувати війною. Війна – це зло. У жодному разі не хочу побажати навіть своєму лютому ворогові, щоб він з нею зіткнувся, не кажучи вже про близьких та друзів,

– сказав Кафельников.

Що відомо про Євгена Кафельникова

Євген Кафельников є найбільш титулованим російським тенісистом, який у 2000 році здобув звання олімпійського чемпіона.

За свою кар'єру був першою ракеткою світу. Лідерство у рейтингу ATP утримував протягом майже 2 місяці.

Він двічі ставав переможцем турнірів Гренд Слем, а у 2002 році у складі російської збірної здобув перемогу на Кубку Девіса.

Отримав від рідної країни звання найкращого тенісиста століття.

З 2019 року включений у Міжнародний зал тенісної слави.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!