"Війна триває": експерша ракетка світу зібрав понад 300 тисяч доларів українським дітям

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей допомагає українцям, які постраждали від російської агресії. Британець вже не вперше надає фінансову допомогу для біженців.

Маррей: Людей все ще вбивають

Тенісист розпочав допомагати маленьким українцям, які постраждали від війни з березня, він жертвує свої призові з кожного турніру. За цей час сума пожертвувань склала понад 300 тисяч доларів. Британець планує продовжувати таку благодійну діяльність до кінця сезону.

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Маррей прокоментував рішення турніру ATP у Вашингтоні приєднатися до його допомоги українським дітям, які постраждали від російського вторгнення.

"Це геніально. Дуже дякую Марку та всій команді за підтримку. Це показує, що коли гравці та турніри працюють разом, можуть статися справді хороші речі. Сподіваюся, я зможу пройти далі, багато вболівальників також зможуть приєднатися, зібрати багато грошей цього тижня", – сказав тенісист.

Ви не можете просто забути про це (про війну в Україні). Це все ще триває. Людей все ще вбивають, дітям все ще доводиться залишати свої домівки і вони перебувають у дуже трагічних ситуаціях. Важливо, щоб ЗМІ продовжували висвітлювати це, продовжували про це говорити,

– наголосив британський гравець.

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