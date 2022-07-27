Повна ізоляція росіян та білорусів

Під час засідання в Мальме виконавчий комітет підтвердив, що російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на світовій першості, яка відбудеться з 30 вересня до 9 жовтня в китайському місті Ченду.

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1 березня Міжнародна федерація відсторонила від змагань спортсменів з рф та рб.

Нагадаємо, що на початку липня повідомили, що росіян і білорусів не допустили до міжнародних турнірів з настільного тенісу.

У ETTU пояснили, що дотримуються рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF), які радять не допускати до змагань представників росії та білорусі через повномасштабне вторгнення рф до України.

На вердикт організації про відсторонення росіян і білорусів вплинула думка представників клубів, які брали участь у сезоні-2021/22 Ліги чемпіонів і Кубка Європи.

Більшість команд не хотіли б їхати на змагання до росії та білорусі, а також були б готові відмовитися від участі в турнірах, якби до них були допущені клуби з країн-агресорок.

До речі. Напередодні президент МОК Бах заявив, що передумов до зняття обмежень на участь білоруських і російських спортсменів у міжнародних змаганнях немає.