Колишній російський футболіст Андрєй Соломатін не зумів реалізувати себе після завершення ігрової кар'єри. Своє нове покликання він побачив у кривавій війні, яку розв'язала Росія.

Андрєй Соломатін з початку військової агресії Росії неодноразово відвідував окупований Донбас та привозив різноманітні речі для батальйону "Еспаньола", який утворений з російських фанатів. А нещодавно колишній футболіст вирішив вступити до лав терористів та поїхав вбивати українців у Бахмут, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Такий крок горе-футболіста викликав захоплення в російських пропагандистських ЗМІ. Проте, напевно, і вони були розчаровані тупістю ексгравця збірної Росії. Відповідаючи на питання російського Геббельс-ТВ, Соломатін не зміг пояснити, чому він вирішив поїхати воювати в Україну.

У зоні СВО (так на Росії називають війну в Україні – 24 Канал) перебуваю з липня. Давно вже виношував цю ідею. Важко сказати, що саме стало ключовим. Скоріше це сукупність певних факторів. Сумнівів не було, бо я був впевнений: мене підтримають у цьому питанні. Однозначно був налаштований на те, щоб офіційно стати бійцем загону "Еспаньола", хоча хлопці говорили, що я й так з ними вже давно, бо регулярно їздив до них,

– сказав російський військовий злочинець.

Футболіст-терорист Соломатін