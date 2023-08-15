Мізки залишив вдома: ексгравець збірної Росії не зміг пояснити, навіщо поїхав воювати в України
Колишній російський футболіст Андрєй Соломатін не зумів реалізувати себе після завершення ігрової кар'єри. Своє нове покликання він побачив у кривавій війні, яку розв'язала Росія.
Андрєй Соломатін з початку військової агресії Росії неодноразово відвідував окупований Донбас та привозив різноманітні речі для батальйону "Еспаньола", який утворений з російських фанатів. А нещодавно колишній футболіст вирішив вступити до лав терористів та поїхав вбивати українців у Бахмут, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Такий крок горе-футболіста викликав захоплення в російських пропагандистських ЗМІ. Проте, напевно, і вони були розчаровані тупістю ексгравця збірної Росії. Відповідаючи на питання російського Геббельс-ТВ, Соломатін не зміг пояснити, чому він вирішив поїхати воювати в Україну.
У зоні СВО (так на Росії називають війну в Україні – 24 Канал) перебуваю з липня. Давно вже виношував цю ідею. Важко сказати, що саме стало ключовим. Скоріше це сукупність певних факторів. Сумнівів не було, бо я був впевнений: мене підтримають у цьому питанні. Однозначно був налаштований на те, щоб офіційно стати бійцем загону "Еспаньола", хоча хлопці говорили, що я й так з ними вже давно, бо регулярно їздив до них,
– сказав російський військовий злочинець.
Футболіст-терорист Соломатін
- Нагадаємо, що Соломатін під час футбольної кар'єри грав за московські клуби ЦСКА та Локомотив. У складі збірної Росії брав участь в ЧС-2002. Поступово його кар'єра покотилася донизу. У 2005 році в київській Оболоні спокусилися на гучне ім'я та взяли його в команду. Проте розпіарена зірка нічим себе не проявив та не допоміг клубу зберегти прописку в еліті.
- Після завершення кар'єри Соломатін спробував займатися бізнесом. Але і тут його спіткала невдача. Він збанкротував, коли займався перепродажем в Росію американських лімузинів. Врешті решт, призабутий усіма футболіст нагадав про себе, коли розпочалася війна в України. Великий фанат Путіна вирішив поповнити лави міжнародних злочинців.