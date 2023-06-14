Лідер збірної України заявив, що готовий зі зброєю в руках захищати Батьківщину у війні з Росією

Олександр Зінченко вважає, що може наступити час, коли йому доведеться йти воювати. Втім наразі він бачить свою користь в іншій місії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії українські спортсмени об'єднались навколо допомоги Батьківщині. Хтось взяв зброю до рук та пішов захищати Україну на фронт.

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Також чимало спортсменів допомагають нашій країні у гуманітарному та фінансовому аспектах. Одним із найактивніших є лідер футбольної збірної та гравець Арсеналу Олександр Зінченко.

У серпні футболіст разом із Андрієм Шевченком організує благодійний поєдинок у Лондоні задля збору коштів на допомогу українцям, які постраждали у війні. При цьому сам Зінченко не виключає, що прийде час і йому доведеться взяти зброю в руки.

Буде час, коли всі там будуть. Якщо це буде останній дзвінок, то всі воюватимуть. Усі підуть і я теж. В той же час я розумію, що зараз я набагато корисніший тут, саме в цей момент. Але ніхто не знає, що станеться далі,

– заявив Олександр.

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Також Зінченко зізнався, що ніколи не потисне руку російському спортсмену. Він наголошує, що вина представників РФ у тому, що вони не наважуються говорити про війну.

Жодних шансів. Тому що я ніколи не зрозумію їхню реакцію. Я маю бути чесним. Ви можете сказати, що вони нічого не роблять проти нас або щось подібне. Але вони роблять. Вони не реагують. Якщо ніхто не хоче говорити через страх, то мені дуже шкода. Ніколи не називайте нас братами, як ви це робили в минулому,

– вважає футболіст.

Відзначимо, що минулого літа Зінченко перебрався з Манчестер Сіті в Арсенал за 30 мільйонів євро. Разом із "канонірами" українець став віцечемпіоном Англії. На рахунку Олександра 33 матчі, у яких один гол та два результативні паси.