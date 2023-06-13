"Женіть назад російське лайно": легенда НХЛ запалив гучним зверненням до українців – відео

Домінік Гашек залишився під враженням від подорожі до України. Знаменитий хокеїст подякував жителям України та висловив красномовне побажання.

Цивілізований світ об'єднався навколо підтримки України у війні з Росією. Чимало відомих особистостей виступили із підтримкою нашої країни та засудили дії агресора.

До теми Домінік Гашек, перший легендарний хокеїст, який відвідав Україну під час війни

У світі спорту одним із найактивніших представників, які допомагають нашій країні, є легенда НХЛ Домінік Гашек. Воротар з Чехії активно донатить українця та інформує світ про війну.

Нещодавно Гашек на тиждень приїхав Україну. Чех відвідав чимало міст, які постраждали від російських атак, зокрема Харків, Київ, Бучу, Ірпінь та Вінницю. Після своєї подорожі Домінік отримав нагороду "Друг України" та подякував нашій країні.

Привіт, Україно. Було приємно провести тиждень з тобою. Дякую за нагороду "Друг України", я ціную це. Я зустрів багато дітей та дорослих хокеїстів, а також спортсменів, які отримали травми через війну. Дякую вам за те, що ви робите. Ви робите це не тільки для своєї країни, а й для усієї Європи. Тримаю кулаки за кожного з вас. Ви захищаєте свою чудову країну та свою свободу, а також очищуєте країну від російських окупантів. Женіть назад російське лайно! Слава Україні, слава українському спорту та хокею,

– заявив Гашек.

ВІдео звернення Домініка Гашека:

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Чим відомий Домінік Гашек