У мексиканському Канкуні в ці дні проходить Підсумковий турнір WTA. Участь у ньому беруть вісім найкращих тенісисток за рейтингом 2023 року, пише 24 канал.

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Сьома ракетка світу підтримує Палестину

Серед них опинилась і представниця Тунісу Онс Жабер. Дівчина потрапила в групу до Іги Швьонтек, Коко Гауфф та Маркети Вондроушової. Американці Онс програла, натомість у другому матчі взяла гору над чешкою.

Після успіху Жабер вирішила оголосити про допомогу Палестині. Туніська тенісистка вирішила пожертвувати частину від призових на турнірі на користь палестинців, які стали жертвами війни в Ізраїлі.

Дуже важко бачити, як діти, немовлята вмирають щодня. Це роздирає душу. Тому вирішила пожертвувати частину своїх призових на допомогу палестинцям. Не можу бути задоволеною цією перемогою через те, що відбувається. Знаю, що маю говорити про теніс, але дивитися всі ці відео щодня дуже неприємно. Вибачте, це не політичне повідомлення. Це просто гуманність. Хочу миру в цьому світі. Переглядаю відео, фотографії, вони жахливі, жахливі світлини щодня. Це не допомагає мені спати чи відновлюватися дуже добре. Найгірше – відчуваю безнадійність. Мені здається, що нічого не можу зробити. Хотіла б мати чарівну паличку і просто покінчити з цим, щоб просто був мир для всіх. Але це засмучує,

– зізналась Жабер.

Участю на турнірі та перемогою над Вондроушовою туніска вже заробила 396 тисяч доларів. Перемога над Швьонтек в останньому турі принесе Жабер ще 252 тисячі.

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Лицемірна позиція Жабер

Нагадаємо, що загострення війни в Ізраїлі почалось зі звірських атак ХАМАС на цивільних ізраїльтян. Терористи випустили по ворогу тисячі ракет та взяли в полон сотні мирних людей, які зазнали насильства або були вбиті.

Тоді Жабер чомусь мовчала і не закликала допомогти ізраїльтянам у боротьбі з ХАМАС. Натомість коли у відповідь на атаки Ізраїль оголосив про проведення операції у Секторі Гази, Онс одразу заговорила про мир у всьому світі.

Крім того, туніска не зазначила, чи готова вона пожертвувати призові для ізраїльських постраждалих. До слова, минулого року Жабер висловила підтримку українському народу, але не підтримала відсторонення росіянок та білорусок від Вімблдону, бо "спорт поза політикою".