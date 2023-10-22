Прапори Палестини та засудження Ізраїлю: фани Реал Сосьєдада влаштували безлад на матчі Ла Ліги

Війна в Ізраїлі спричинила масові акції в Європі на підтримку Палестини. Активну участь в заходах беруть уболівальники окремих футбольних клубів.

У суботу, 21 жовтня, в Ла Лізі відбувся матч 10-го туру між командами Реал Сосьєдад та Мальорка (1:0). Проте футбольні події відійшли на другий план через поведінку фанів "біло-синіх".

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Безпосередньо перед початком матчу на трибунах Реал Сосьєдада були помітні кілька прапорів Палестини. На 12-й хвилині поєдинку фани вивісили майже 20 банерів та почали вигукувати гасло "Свободу Палестині".

В цей час на трибуні виникла словесна перепалка між вболівальниками, яка ледь не переросла в бійку. Охорона стадіону вчасно погасила конфлікт, вивівши людину з трибуни.

Під час матчу фани "біло-синіх" продовжували демонструвати прапори Палестини та вигукувати провокативні гасла, як, наприклад, "Ізраїль – країна вбивця".

Фани Реал Сосьєдад вивісили прапори Палестини: дивіться відео

Зазначимо, що перед матчем "королівський клуб" заявив, що не буде забороняти вболівальникам вивішувати прапори Палестини.