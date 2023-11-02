Передав привіт друзям ХАМАС: ізраїльський боєць ММА підписав снаряди іменами росіян

В Ізраїлі триває війна проти терористичного угрупування ХАМАС. Спортивний світ розколовся у своїх поглядах на події на Близькому Сході.

Ціла низка відомих російських бійців ММА підтримали Палестину, але жодним словом не засудили злочини ХАМАС. А великий друг Кадирова Чімаєв взагалі закликав свого кумира відправити його на війну в Сектор Газа.

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50-річний ізраїльський боєць UFC Хаїм Гозалі відреагував на підтримку росіянами Палестини. У своїх соціальних мережах він опублікував фото снарядів, на яких написав імена Хабіба Нурмагомедова, Белала Мухаммада, Іслама Махачева та Хамзата Чімаєва.

Це для вас від Хаїма Гозалі. Ізраїль,

– підписав публікацію Хозалі.

Снаряди для російських бійців / twitter.com/Haimgozali

Зазначимо, що всі ці російські бійці публічно виступають із підтримкою Палестини. Хабіб Нурмагомедов – це колишній чемпіон UFC у легкій вазі, який завершив кар'єру у 2020 році. Белал Мухаммад, Іслам Махачев та Хамзата Чімаєва – це активні бійці UFC.

Хто такий Хаїм Гозалі

50-річний ізраїльський боєць Хаїм Гозалі, також відомий під псевдонімом "Бетмен", виступав у напівсередній вазі. Хаїм раніше служив у прикордонній поліції Ізраїлю. Гозалі отримав шість ножових поранень, коли працював вишибалою в ізраїльському нічному клубі. На його рахунку 15 перемог та 6 поразок в ММА. Його син Авів Гозалі також боєць Bellator.