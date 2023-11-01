Країна-терорист завжди використовувала спорт у своїй пропаганді. Досить часто їй допомагали в цьому колишні зірки спорту, які піддалися на спокусу великих грошей. Досить пригадати таких зашкварених знаменитостей, як боксер Рой Джонс-молодший та боєць ММА Джефф Монсон, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Боєць ММА потролив росіян

Проте не всі спортсмени готові зганьбити свою репутацію співпрацею з країною-агресором. Колишній претендент на чемпіонський титул UFC у важкій вазі Деррік Льюїс категорично відповів на питання щодо можливих виступів у Росії.

Я не думаю, що колись поїду до Росії. Навіть якщо вони мені дадуть 10 млн доларів, не думаю, що я буду там,

– заявив Льюїс.

Також у зіркового бійця поцікавилися, хто на його думку, є найкращим російським важковаговиком. Відповідь Льюїса точно не сподобалася жителям боліт.

Я думаю, що той хлопець, який був у фільмі про Роккі (Іван Драго, герой Дольфа Лундгрена, – 24 Канал). Ось він точно найкращий,

– посміявся Льюїс.

Що відомо про Дерріка Льюїса