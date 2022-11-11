Війна чомусь була названа бідою, – Беленюк про неоднозначну позицію Бубки після 24 лютого

Жан Беленюк був одним із перших, хто висловив своє невдоволення роботою Національного олімпійського комітету (НОК) України. Депутат та борець греко-римського залишився розчарований роботою Сергія Бубки на посаді президента НОК.

Сергій Бубка несподівано для усіх зник із інформаційного простору після 24 лютого. Лише на восьмий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну легендарний легкоатлет заговорив. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Беленюк пригадав свої звернення до президента НОК, який втік з України.

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Беленюк: Було незрозуміло, де він, яка його позиція

Жан залишився незадоволений роботою Сергія Назаровича на чолі Національного олімпійського комітету України. Олімпійський чемпіон у Токіо-2020 зізнався, що саме його не влаштовувало у роботі керівництва НОК.

"По-перше, це непрозорість та незрозумілість санкційної політики. Не висвітлюється інформація з приводу того, яка робота проводиться всередині МОК. Чи відстоюється позиція українських спортсменів. Ми бачимо, як певні міжнародні федерації просувають російські наративи", – розповів борець-депутат.

Однією з причин критику у сторону Бубки стала його позиція після 24 лютого. Як виявилось згодом, то Сергій Назарович виїхав із України у статусі біженця.

Багатьох обурило те, що в перші дні російського вторгнення не було й звістки від очільника НОК. Було незрозуміло, де він, яка його позиція. Ми, олімпійці, не знали, що нам робити. У нас були певні активності в перші дні, ми писали відкритий лист до МОК. Підпису Сергія Бубки я там не побачив,

– сказав Беленюк.

"Ми не побачили чіткого засудження Росії": про мовчання Бубки

Однією з тих, хто критикував роботу та позицію Бубки стала Ольга Саладуха, яка перед початком повномасштабної війни попрощалась із професійною кар'єрою легкоатлетки.

Коментар Бубки, який з'явився лише на восьмий день повномасштабного вторгнення, не заспокоїв олімпійську родину, а навпаки лише обурив. Президент НОК незрозуміло для усіх назвав війну в Україні "бідою". За що отримав "на горіхи" від українських спортсменів. Така позиція Бубки не є прийнятною.

Я його не зрозумів, війна чомусь була названа бідою. Ми не побачили чіткого засудження Росії, яка і є причиною так званої біди. Мені як громадянину України це було не зовсім зрозуміло. Тому я вважаю, що маю право питати пояснень, чому відбувається саме так. Не було комунікації з очільником НОК. Тому коли я спілкувався з журналістами, я щиро розповідав, як я бачу цю ситуацію. Можливо це було сприйнято, як критика, але я ставив питання, які мене турбують,

– відповів Жан Беленюк.

Відзначимо, що саме Беленюк є одним із претендентів на посаду нового президента НОК України. Епоха Бубки закінчена. Сергій Назарович не подав свою кандидатуру на майбутні вибори очільника Національного олімпійського комітету.