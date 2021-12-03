Вирок суду у скандальній справі

Дарницький районний суд міста Києва 2 грудня визнав Дмитра Слепченка винним в умисному вбивстві та хуліганстві та засудив до 12 років 6 місяців позбавлення волі.

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Як сталося вбивство

Повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали 24 травня 2017 року о 21:30. Калініченко отримав порання під час їзди. Проїхавши декілька метрів, він впав. У Києві одразу ввели план-перехват – розшукували автомобіль Seat Leon.

За два дні Слепченко сам здався правоохоронцям. Він прийшов зі своїм адвокатом. І заявив, що мотоцикліст сам його спровокував. А пістолет, з якого він стріляв – йому нібито підкинули. І він саме їхав здавати його в поліцію.

Розслідування справи на намагання ухилитися від відповідальності

Однак частину терміну Слепченко скоротять за "законом Савченко". Після затримання, спершу суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше на підставі результатів судово-психіатричної експертизи суд змінив йому запобіжний захід на поміщення до психіатричного закладу. Все через результати експертизи, висновком якої його було визнано неосудним через те, що після вбивства байкера він нібито перебуває у депресії.

14 травня 2019 року поліція затримала Слепченка у кінотеатрі в торговельному центрі у Василькові. Хоча у цей час він мав перебувати на лікуванні в психіатричному закладі зі спеціальним режимом утримання у Глевасі. Адже вважався особою, що становить небезпеку для суспільства. Було встановлено, що Слепченко неодноразово залишав лікувальний заклад. Відтак це свідчило, що насправді він не має психічного захворювання, а лише симулює його для уникнення відповідальності за вбивство. Згодом також було скасовано висновок експертизи про неосудність Слепченка.

Два роки, які він перебував у психіатричному закладі, суд йому не перераховував, оскільки такий заклад не відноситься до місць попереднього ув’язнення.

Інші справи проти Слепченка

У суді перебувають і інші справи, де Слепченко є обвинуваченим: