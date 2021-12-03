Приговор суда по скандальному делу

Дарницкий районный суд города Киева 2 декабря признал Дмитрия Слепченко виновным в умышленном убийстве и хулиганстве и приговорил к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

В то же время За езду под наркотиками оштрафовали вице-президента федерации бокса Львова

Как произошло убийство

Сообщение о стрельбе правоохранители получили 24 мая 2017 года в 21:30. Калиниченко получил ранение во время езды. Проехав несколько метров, он упал. В Киеве сразу ввели план-перехват – разыскивали автомобиль Seat Leon

За два дня Слепченко сам сдался правоохранителям. Он пришел со своим адвокатом. И заявил, что мотоциклист сам его спровоцировал. А пистолет, из которого он стрелял – ему якобы подбросили. И он как раз ехал сдавать его в полицию.

Расследование дела на попытку уклониться от ответственности

Однако часть срока Слепченко сократят по "закону Савченко". После задержания, сначала суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы суд изменил ему меру пресечения на помещение в психиатрическое заведение. Все из-за результатов экспертизы, заключением которой он был признан невменяемым из-за того, что после убийства байкера он якобы находится в депрессии.

14 мая 2019 года полиция задержала Слепченко в кинотеатре в торговом центре в Василькове. Хотя в это время он должен был находиться на лечении в психиатрическом учреждении со специальным режимом содержания в Глевахе. Ведь считался лицом, представляющим опасность для общества. Было установлено, что Слепченко неоднократно покидал лечебное учреждение. Поэтому это свидетельствовало, что на самом деле он не имеет психического заболевания, а лишь симулирует его для избежания ответственности за убийство. Впоследствии также было отменено заключение экспертизы о невменяемости Слепченко.

Два года, которые он находился в психиатрическом учреждении, суд ему не перечислял, поскольку такое заведение не относится к местам предварительного заключения.

Другие дела против Слепченко

В суде находятся и другие дела, где Слепченко является обвиняемым: