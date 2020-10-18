Поздравляю нового короля: как боксерский мир реагирует на поражение Ломаченко
Исход боя Василий Ломаченко – Теофимо Лопес, вероятно, будет претендовать на "апсет" в 2020 году. Боксерский мир поздравляет Лопеса после сенсационной победы над украинцем.
Большинство экспертов и боксеров считают, что Лопес одержал заслуженную победу. 24 канал собрал комментарии главных звезд мира бокса о бое Ломаченко с Лопесом.
Узнайте больше: Ломаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Леннокс Льюис
"Лопес убедительно обыграл Ломаченко. После трех раундов вы знаете, кто ваш противник. Не понимал, почему Ломаченко в основном отдавал большую часть боя, прежде чем включился. К тому времени уже слишком поздно. Приветствую нового царя горы".
Мэнни Пакьяо
"Поздравляю Теофимо Лопеса с безоговорочно отличным выступлением".
Теренс Кроуфорд
"Я уже давно говорил Top Rank о том, что Теофимо готов. Хорошая работа, приятель. Мы говорили об этом дне много лет".
Макс Келлерман
"Теофимо Лопес просто перебоксировал, вероятно, лучшего в P4P в мире. Не позволил Ломаченко войти в бой, и когда Лома пытался пробиться к нему – Тео отвечал. Поздравляю Теофимо – небитого абсолютного чемпиона мира в легком весе!"
Дейв Колдуелл
"Умный, терпеливый старт от Лопеса, где он только контролировал дистанцию, был очень впечатляющим. Лома не мог выйти на любую позицию для работы без риска быть обнаженным перед большим бойцом с большой мощью. Представьте, достичь такого в 23 года. Ух ты".
Едди Хирн
"Только проснулся..Лопес вау!!!"
"Один украинский гранд падает... #UsykChisora"