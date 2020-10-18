Исход боя Василий Ломаченко – Теофимо Лопес, вероятно, будет претендовать на "апсет" в 2020 году. Боксерский мир поздравляет Лопеса после сенсационной победы над украинцем.

Большинство экспертов и боксеров считают, что Лопес одержал заслуженную победу. 24 канал собрал комментарии главных звезд мира бокса о бое Ломаченко с Лопесом.

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Леннокс Льюис

"Лопес убедительно обыграл Ломаченко. После трех раундов вы знаете, кто ваш противник. Не понимал, почему Ломаченко в основном отдавал большую часть боя, прежде чем включился. К тому времени уже слишком поздно. Приветствую нового царя горы".

Lopez beats Lomachenko convincingly. After three rounds u know who ur opponent is. Didn’t understand why Loma basically gave away most of fight before getting into gear. Too late by then. Congrats to the new king of the hill. — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) October 18, 2020

Мэнни Пакьяо

"Поздравляю Теофимо Лопеса с безоговорочно отличным выступлением".

Congratulations to @TeofimoLopez for an undisputed great performance. — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) October 18, 2020

Теренс Кроуфорд

"Я уже давно говорил Top Rank о том, что Теофимо готов. Хорошая работа, приятель. Мы говорили об этом дне много лет".

I been telling @trboxing for years @TeofimoLopez was ready good job young fella we been talking about this day for years — Terence Crawford (@terencecrawford) October 18, 2020

Макс Келлерман

"Теофимо Лопес просто перебоксировал, вероятно, лучшего в P4P в мире. Не позволил Ломаченко войти в бой, и когда Лома пытался пробиться к нему – Тео отвечал. Поздравляю Теофимо – небитого абсолютного чемпиона мира в легком весе!"

Дейв Колдуелл

"Умный, терпеливый старт от Лопеса, где он только контролировал дистанцию, был очень впечатляющим. Лома не мог выйти на любую позицию для работы без риска быть обнаженным перед большим бойцом с большой мощью. Представьте, достичь такого в 23 года. Ух ты".

Едди Хирн

"Только проснулся..Лопес вау!!!"

Just woke up..Lopez wow!!! — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 18, 2020

"Один украинский гранд падает... #UsykChisora"

One Ukrainian great falls... #UsykChisora — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 18, 2020