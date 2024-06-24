Віталій Волочай розповів, що на вулиці його зупинили поліцейські з вимогою показати документи. Згодом до них підійшов представник ТЦК та виписав йому повістку.

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Коментатора Євро-2024 намагалися мобілізувати

Волочая попросили показати додаток "Резерв+", що він і зробив.

Кажуть: "Зараз прийде ТЦКшник". Прийшов. Показав йому те саме. Каже: "Виписую повістку на уточнення даних тобі". Ну кажу: "Виписуйте". Виписав, дає мені. Кажу: "А нічого, що я не підписався ніде?" Він розгубився. Каже: "Ні, нічого, але якщо з нами зараз в ТЦК поїдете, ми повз чергу проведемо, і до вечора будете мобілізовані". Кажу: "Та нє, мужики, у мене робота, та й дивно ви себе ведете. Натякаєте на щось". Кажуть: "Ну все, сьогодні до 15:00 зʼявитися",

– розповів коментатор.

Після цього Волочай вирішив набрати до свого воєнкома, оскільки помітив дивну поведінку у представників ТЦК.

"Дзвоню, кажу: "Так і так, люди кличуть дані оновити, я кажись це вже зробив". Воєнком каже: "А сфотографуй їх". Кажу: "Мужики, покажіть посвідчення поліцейські і посвідчення ТЦК, я зафільмую". Віддали військовий мені, і розбіглись в різні сторони. Поліцаї в одну, хлопець у формі в іншу. Це якась нова схема? Що це було взагалі?", – додав Віталій Волочай.

Нагадаємо, що 7 травня прямо з вокзалу міста Хуст забрали футболіста Миколу Сираша, після чого доставили його до ТЦК.