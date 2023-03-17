Через ненормативну лексику: лідера київського Динамо можуть дискваліфікувати на матч з Шахтарем

Столичний колектив ризикує втратити Віталія Буяльського напередодні принципового матчу з донецьким Шахтарем. Лідер киян сам накликав на себе біду.

Віталій Буяльський може отримати п'ятиматчеву дискваліфікацію за свої витівки після переможної зустрічі з СК Дніпро-1 (0:1). Українське класичне може пройти не в оптимальних складах.

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Віталій Буяльський може отримати тривалу дискваліфікацію. Атакувальний півзахисник київського Динамо отримав червону картку після фінального свистка матчу проти Дніпро-1. Буяльський досить бурно святкував перемогу свого колективу та ненормативною лексикою висловився у сторону головного арбітра матчу Дмитра Кривушкіна.

Лідер "біло-синіх" не просто так не мав де виплеснути свою тріумфальну енергію. Буяльський таким чином висловив своє невдоволення рішенням арбітра, який не дав явну червону картку гравцю "спортклубівців" Бланко. Легіонер Дніпра-1 на рівному місці спеціально вдарив Віталія по ногах, за що отримав тільки жовту картку.

Згідно з дисциплінарними правилами УАФ, образу арбітра (додаються обтяжуючі у вигляді нецензурщини) карається дискваліфікацією від трьох до п'яти матчів. Члени КДК, засідання якого призначено наступного тижня, мають усі підстави присудити Буяльському максимум. А от 5-й матч припадає на 22-е квітня, а саме на поєдинок проти донецького Шахтаря. Чому КДК не збирається розглядати поведінку Бланко – залишається тільки запитанням.

що свого часу УАФ скорочувала дискваліфікацію гравцям "гірників", аби ті мали змогу зіграти поєдинок проти київського Динамо. Представники асоціації пояснювали це тим, що вболівальники бажають, аби українське класичне проходило в оптимальних складах.

Вилучення Буяльського / інстаграм Динамо