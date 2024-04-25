Закрив "головну зброю" Ліверпуля: ЗМІ високо оцінили гру Миколенка, який отримав травму

У середу, 24 квітня, відбулися перенесені матчі 29-го туру АПЛ. В одному з поєдинків Евертон зустрівся з Ліверпулем.

Віталій Миколенко попри отриману травму зіграв перший тайм до кінця, проте до початку другого його замінили. Команда українця перемогла Ліверпуль з рахунком 2:0.

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Оцінка для Віталія Миколенка

Британське видання позитивно оцінило гру українця. Спочатку він отримав оцінку 8, але згодом покращив її завдяки хорошій грі.

Оцінка Миколенка – 9. Він продовжив свою вражаючу гру з Мохамедом Салахом на Енфілді, змусивши головного небезпечного гравця Ліверпуля відступити, але наприкінці першого тайму отримав травму і був вилучений у перерві,

– пише видання.

У сезоні-2023/2024 Віталій Миколенко провів 34 матчі, у яких забив 2 голи.

Нагадаємо, що Миколенко отримав травму, коли перехопив флангову передачу, але невдало приземлився на ліву ногу після контакту з Дарвіном Нуньєсом. Нога українця вивернулась у неприродну сторону. На відновлення може піти від 2 до 6 тижнів.

Евертон після перемоги над Ліверпулем набрав 33 очки та збільшив відрив від зони вильоту – тепер він становить 8 балів. "Іриски" продовжують перебувати на 16 позиції.