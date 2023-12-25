Привітав рідною мовою: Миколенко знявся у різдвяному відео Евертона

Футболісти та футболістки англійського Евертона записали відеовітання з Різдвом. У зйомках взяв участь один з найкращих захисників АПЛ.

25 грудня християни західного і східного обрядів відзначають Різдво Христове. Футбольні клуби вітають своїх уболівальників зі святом.

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Не став винятком ліверпульський Евертон. "Іриски" записали спільне відео за участю футболістів та футболісток клубу. У ролику фанатів привітав і наш Віталій Миколенко.

Український захисник звернувся до вболівальників рідною мовою та побажав щасливого Різдво.

Гравці та гравчині Евертона вітають з Різдвом: дивіться відео