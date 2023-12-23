Тоттенгем – Евертон – 2:1
Голи: Рішарлісон, 9, Сон, 18 – Гомеш, 82
На стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні відбувся поєдинок 18-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Тоттенгем приймав ліверпульський Евертон. Зустріч завершилася із рахунком 2:1 на користь "шпор".
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Український захисник Евертона Віталій Миколенко повернувся в основу після двох ігор, які він пропустив через травму. Миколенко відіграв увесь матч, не відзначившись результативними діями.
Тоттенгем ще в першому таймі зробив заявку на перемогу завдяки голам Рішарлісона та Сон Хин Міна. Евертон зумів лише забити гол престижу зусиллями Андре Гомеша.
Евертон має в активі 16 балів та посідає 16 місце в турнірній таблиці. Відрив "ірисок" від зони вильоту до Чемпіоншипу складає лише чотири залікові бали.