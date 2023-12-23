Тоттенгем – Евертон – 2:1

Голи: Рішарлісон, 9, Сон, 18 – Гомеш, 82

На стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні відбувся поєдинок 18-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Тоттенгем приймав ліверпульський Евертон. Зустріч завершилася із рахунком 2:1 на користь "шпор".

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Український захисник Евертона Віталій Миколенко повернувся в основу після двох ігор, які він пропустив через травму. Миколенко відіграв увесь матч, не відзначившись результативними діями.

Тоттенгем ще в першому таймі зробив заявку на перемогу завдяки голам Рішарлісона та Сон Хин Міна. Евертон зумів лише забити гол престижу зусиллями Андре Гомеша.

Важливо. Тоттенгем перервав серію перемог Евертона, яка налічувала чотири поєдинки поспіль. "Шпори", набравши 36 очок, піднялися на четвертий рядок турнірної таблиці АПЛ.

Евертон має в активі 16 балів та посідає 16 місце в турнірній таблиці. Відрив "ірисок" від зони вильоту до Чемпіоншипу складає лише чотири залікові бали.

Відеоогляд матчу Тоттенгем – Евертон