28 футболістів відправилися, а він - ні: Миколенко не полетів з Евертоном на тренувальний збір

Віталій Миколенко не приєднався до своєї команди на підготовчу частину. Українцю готують конкурента в стані "ірисок".

Віталій Миколенко не відправився з Евертоном на тренувальний збір. В українця виникли загадкові проблеми.

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Пропустить першу частину підготовки

Лівий захисник відсутній у переліку футболістів "ірисок", які готуватимуться до прийдешнього сезону. Евертон відправився до Швейцарії, де і пройде тренувальний збір ліверпульського колективу. Варто відзначити, що головний тренер Евертона Шон Дайч взяв з собою на підготовчу частину 28 футболістів, проте серед них не знайшлося місця Віталію Миколенку. Найцікавіше, що "іриски" ніяк не пояснюють причини відсутності у списку українського захисника.

Могло здатися, що Миколенко не полетів з Евертоном на тренувальний збір через травму, оскільки останні три тури в Англійській Прем'єр-лізі українець не зіграв. Все через те, що його турбувало пошкодження. Проте Віталій після завершення сезону в Англії захищав кольори збірної України в червневих матчах, тому навряд Миколенко відсутній у переліку "ірисок" через старі проблеми зі здоров'ям.

Також варто відзначити, що у минулому сезоні українець був основним лівим захисником ліверпульського колективу, який провів 34 матчів, проте без результативних дій. Керівництво Евертона вирішило трішки підсолити життя Миколенку та шукають йому конкурента по позиції. Зокрема, "іриски" цікавляться Балло-Туре з Мілана та Рожеріо з Сассуоло.

На швейцарському зборі ліверпульському клубу доведеться провести спаринги з такими командами, як: Стад Ніонне (Швейцарія), Віганом, Болтоном, Сток Сіті (усі Англія) та Спортінгом (Португалія).