Евертон вже пару років має проблеми з тим, що у клубу накопичується борг. "Іриски" також отримували штраф у вигляді зняття очок у турнірній таблиці за порушення фінансового феєр-плей.
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В чому проблема Евертона
Фінансові проблеми Евертона пов'язані з тим, що було прийняте рішення збудувати новий стадіон. На зміну старому доброму "Гудісон Парку" повинні були звести новий сучасний стадіон в доці Бремлі-Мур.
За офіційними даними борг "ірисок" складає 400 мільйонів фунтів, а деінде можна почути цифру 1 мільярд фунтів. Через це ірансько-британський бізнесмен Фархад Моширі планував продати свою частку (94,1 відсоток), щоб залучити нових інвесторів для клубу.
У клубі можуть розраховувати тільки на гроші від телевізійних прав та на трансфери гравців. Евертон вже отримав 50 мільйонів євро за перехід Амаду Онана в Астон Віллу, але цього замало щоб покрити борги.
Під питанням майбутнє двох захисників "ірисок", а саме Віталія Миколенка і Джарреда Брантуейта. Українцем вже цікавився представник Серії А Наполі, а англієць може перейти в Манчестер Юнайтед.
Скоріш за все, Евертон буде продавати своїх лідерів цього літа, щоб покращити фінансове становище клубу. Тому ймовірно, якщо буде гарна пропозиція "іриски" попрощаються з Віталієм Миколенко.
В минулому сезоні Евертон набрав 40 очок і зайняв 15-місце, що допомогло залишитись в АПЛ. З моменту переходу в клуб Віталій Миколенко зіграв 75 матчів та забив 3 голи.