Евертон вже пару років має проблеми з тим, що у клубу накопичується борг. "Іриски" також отримували штраф у вигляді зняття очок у турнірній таблиці за порушення фінансового феєр-плей.

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В чому проблема Евертона

Фінансові проблеми Евертона пов'язані з тим, що було прийняте рішення збудувати новий стадіон. На зміну старому доброму "Гудісон Парку" повинні були звести новий сучасний стадіон в доці Бремлі-Мур.

За офіційними даними борг "ірисок" складає 400 мільйонів фунтів, а деінде можна почути цифру 1 мільярд фунтів. Через це ірансько-британський бізнесмен Фархад Моширі планував продати свою частку (94,1 відсоток), щоб залучити нових інвесторів для клубу.

У клубі можуть розраховувати тільки на гроші від телевізійних прав та на трансфери гравців. Евертон вже отримав 50 мільйонів євро за перехід Амаду Онана в Астон Віллу, але цього замало щоб покрити борги.

Під питанням майбутнє двох захисників "ірисок", а саме Віталія Миколенка і Джарреда Брантуейта. Українцем вже цікавився представник Серії А Наполі, а англієць може перейти в Манчестер Юнайтед.

До слова. На Євро-2024 Миколенко майже не зіграв через травму гомілкостопу, яку отримав ще під час клубного сезону. За декілька днів перед турніром, в товариській грі з Молдовою після зіткнення стався рецедив. Віталій зміг вийти, лише в третьому матчі групового етапу Євро-2024 проти Бельгії, але весь матч він не відіграв.

Скоріш за все, Евертон буде продавати своїх лідерів цього літа, щоб покращити фінансове становище клубу. Тому ймовірно, якщо буде гарна пропозиція "іриски" попрощаються з Віталієм Миколенко.

В минулому сезоні Евертон набрав 40 очок і зайняв 15-місце, що допомогло залишитись в АПЛ. З моменту переходу в клуб Віталій Миколенко зіграв 75 матчів та забив 3 голи.