Эвертон уже пару лет имеет проблемы с тем, что у клуба накапливается долг. "Ириски" также получали штраф в виде снятия очков в турнирной таблице за нарушение финансового фейер-плей.
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В чем проблема Эвертона
Финансовые проблемы Эвертона связаны с тем, что было принято решение построить новый стадион. На смену старому доброму "Гудисон Парку" должны были возвести новый современный стадион в доке Брэмли-Мур.
По официальным данным долг "ирисок" составляет 400 миллионов фунтов, а где-то можно услышать цифру 1 миллиард фунтов. Поэтому иранско-британский бизнесмен Фархад Мошири планировал продать свою долю (94,1 процент), чтобы привлечь новых инвесторов для клуба.
В клубе могут рассчитывать только на деньги от телевизионных прав и на трансферы игроков. Эвертон уже получил 50 миллионов евро за переход Амаду Онана в Астон Виллу, но этого мало чтобы покрыть долги.
Под вопросом будущее двух защитников "ирисок", а именно Виталия Миколенко и Джарреда Брантуэйта. Украинцем уже интересовался представитель Серии А Наполи, а англичанин может перейти в Манчестер Юнайтед.
Скорее всего, Эвертон будет продавать своих лидеров этим летом, чтобы улучшить финансовое положение клуба. Поэтому вероятно, если будет хорошее предложение "ириски" попрощаются с Виталием Миколенко.
В прошлом сезоне Эвертон набрал 40 очков и занял 15-место, что помогло остаться в АПЛ. С момента перехода в клуб Виталий Миколенко сыграл 75 матчей и забил 3 гола.