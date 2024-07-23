Эвертон уже пару лет имеет проблемы с тем, что у клуба накапливается долг. "Ириски" также получали штраф в виде снятия очков в турнирной таблице за нарушение финансового фейер-плей.

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В чем проблема Эвертона

Финансовые проблемы Эвертона связаны с тем, что было принято решение построить новый стадион. На смену старому доброму "Гудисон Парку" должны были возвести новый современный стадион в доке Брэмли-Мур.

По официальным данным долг "ирисок" составляет 400 миллионов фунтов, а где-то можно услышать цифру 1 миллиард фунтов. Поэтому иранско-британский бизнесмен Фархад Мошири планировал продать свою долю (94,1 процент), чтобы привлечь новых инвесторов для клуба.

В клубе могут рассчитывать только на деньги от телевизионных прав и на трансферы игроков. Эвертон уже получил 50 миллионов евро за переход Амаду Онана в Астон Виллу, но этого мало чтобы покрыть долги.

Под вопросом будущее двух защитников "ирисок", а именно Виталия Миколенко и Джарреда Брантуэйта. Украинцем уже интересовался представитель Серии А Наполи, а англичанин может перейти в Манчестер Юнайтед.

К слову. На Евро-2024 Миколенко почти не сыграл из-за травмы голеностопа, которую получил еще во время клубного сезона. За несколько дней перед турниром, в товарищеской игре с Молдовой после столкновения произошел рецедив. Виталий смог выйти, только в третьем матче группового этапа Евро-2024 против Бельгии, но весь матч он не отыграл.

Скорее всего, Эвертон будет продавать своих лидеров этим летом, чтобы улучшить финансовое положение клуба. Поэтому вероятно, если будет хорошее предложение "ириски" попрощаются с Виталием Миколенко.

В прошлом сезоне Эвертон набрал 40 очков и занял 15-место, что помогло остаться в АПЛ. С момента перехода в клуб Виталий Миколенко сыграл 75 матчей и забил 3 гола.