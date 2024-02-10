10 лютого чоловічою спринтерською гонкою продовжився чемпіонат світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто. Українським біатлоністам не вдалося забігти до двадцятки найкращих, пише 24 Канал.
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Стурла Легрейд став чемпіоном світу в спринті
Найкращим у складі збірної України став Дмитро Підручний. Капітан команди не закрив одну мішень на стрільбі лежачи й показав 21-й підсумковий результат на фініші.
Також до гонки переслідування кваліфікувалися Антон Дудченко та Артем Прима: перший із чистою стрільбою посів 39 місце, а другий пісдя трьох кіл штрафу закрив топ-30.
Лише Тарас Лесюк через 67 місце не зможе взяти учась у персьюті. Єдиною особистою гонкою на чемпіонаті світу, яку він ще може пробігти, залишається індивідуальна гонка.
Увесь п'єдестал пошани опинився під норвежцями: Стурла Легрейд став чемпіоном світу, Йоганнес-Тінґнес Бьо здобув срібну медаль, а бронзова нагорода дісталася Ветле-С’ястаду Крістіансену.
Результати чоловічого спринту
1. Стурла Легрейд (0+0) 25:23,9
2. Йоханнес-Тінґнес Бьо (1+0) +3,5
3. Ветле-С’ястад Крістіансен (1+0) +18,6
...
21. Дмитро Підручний (1+0) +2:05,0
39. Антон Дудченко (0+0) +2:59,8
60. Артем Прима (1+2) +3:37,4
67. Тарас Лесюк (1+2) +3:53,4