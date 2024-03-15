Напередодні він прибув з візитом до США, де відвідав низку заходів. Зокрема, відбулися його зустрічі в Державному департаменті.

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Важливий меседж до американських політиків

Там титулований спортсмен звернувся до американських політиків та закликав негайно допомогти нашій країні. Він підкреслив, що українці власними силами готові виборювати свободу, але їм потрібні кошти та зброя:

Нам не потрібні американські солдати, війська НАТО в нашій країні, але нам потрібні кошти, нам потрібна зброя. У війні ми можемо захистити нашу країну, щоб жити в демократії, щоб жити як вільні чоловіки та жінки в нашій країні, яка відбивається останні два роки від безглуздої, безапеляційної путінської Росії. І ми очікуємо цієї підтримки.

Володимир Кличко наголосив, що кожен день затримки допомоги коштує Україні дуже дорого та заявив, що підтримка України є важливою складовою миру для всієї Європи.

"Якщо ми не отримаємо її зараз, до кінця року вже буде пізно. Час працює проти нас. Сильніша Україна – це сильніша Європа. А Європа – один із найдавніших надійних союзників США. Геополітика завжди була дуже важлива для американців і США.

Якщо ви збираєтеся послабити Україну, ви послабите Європу. Адже ми не будемо останніми, хто зазнає невдачі через агресію Путіна. Нам потрібно захистити східний кордон Європи. Захистіть Україну зараз, інакше буде вже пізно,

– сказав Кличко.

Важливо! Спікер Майк Джонсон з кінця 2023 року відмовляється виносити законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на розгляд Палаті Представників. Законопроєкт передбачає 95 мільярдів доларів, з яких для нашої країни хочуть виділити понад 60 мільярдів.

Повідомляється, що Володимир Кличко також зустрівся з Ненсі Пелосі, колишньою спікеркою Палати представників. Вона запевнила, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Сполучених Штатів та заявила, що наша держава найближчим часом отримає необхідну зброю та фінансову допомогу.