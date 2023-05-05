Залишить киян ні з чим: лідер Динамо серйозно зацікавив турецький гранд

Віталій Буяльський може змінити своє місце працевлаштування. Лідер столичного колективу цікавий турецькому маститому клубу.

Стамбульський Бешикташ готовий запропонувати співпрацю Віталію Буяльському. Атакувальний півзахисник може перекласти свою роль в команді на молодого виконавця.

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Клуб із заплямованою репутацією

Турецький колектив у пошуках заміни своєму ключовому гравцю Натану Редмонду наткнувся на Віталія Буяльського. Англійський футболіст став ключовим гравцем Бешикташу останнім часом, проте його контракт з "орлами" закінчується у червні. Таким перебіг подій змушує Бешикташ серйозно задуматися над тим, аби знайти гравця, який достойно перебере на себе відповідальність Редмонда.

Головний тренер турецького колективу Шенол Гюнеш та його помічники будуть спостерігати за Буяльським, а в разі позитивного висновку представник "орлів" переглянуть декілька матчів Динамо наживо і ухвалять остаточне рішення щодо Віталія.

До речі. 16-разовий чемпіон Туреччини готовий стати містком у Європу для російських футболістів. Все через те, що Бешикташ, скоріше за все, укладе угоду з російським "Газпромом".

Окрім лідера Динамо турецький колектив на заміну Редмонду також розглядає таких футболістів як: Майк Трезор Ндаїшіміє з бельгійського Генка, Дієго Вальдес з мексиканської Амеріки, Марко Толіч з Динамо Загреб та Пеп Б'єля з Олімпіакоса (варто зазначити, що грецький колектив може очолити Сергій Ребров).

Київський колектив у свою чергу планує відпустити своїх лідерів у Європу цього літа. До списку гравців, які покинуть Динамо увійшли Микола Шапаренко та Георгій Бущан, проте ім'я Віталі Буяльського у переліку не фігурувало. Якщо ж атакувальний півзахисник покине "біло-синіх", то тоді бобрам доведеться вирощувати або ж купувати потенційного лідера команди, оскільки усі ключові гравці колектив покинуть.

Нагадаємо, що Буяльський, у якого контракт з Динамо розрахований до червня 2025-го року, у чинному сезоні провів за столичний колектив 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і віддав 8 асистів. Також Віталій посідає друге місце у гонці бомбардирів УПЛ (11 голів, у лідера рейтингу Артема Довбика 20 м'ячів у активі). Transfermarkt оцінює Буяльського у 8 мільйонів євро.

Бешикташ у поточному сезоні