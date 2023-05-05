Один з головних претендентів на посаду головного тренера національної збірної України Сергій Ребров має ще один варіант продовження кар'єри. За повідомленням грецьких ЗМІ, український наставник зацікавив керівництво Олімпіакоса.

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Ребров і Креспо – кандидати на посаду тренера Олімпіакоса

Пірейський клуб займається пошуком тренера на наступний сезон. У поле зору менеджменту потрапив Сергій Ребров, який зарекомендував себе як успішний спеціаліст.

Ще одним кандидатом на тренерське крісло є легендарний форвард Ернан Креспо. Аргентинець нині очолює катарський Аль-Духаїль, з яким виграв Кубок цієї країни.

Наразі Олімпіакос тренує француз Жозе Аніго. За два тури до завершення чемпіонату пірейський клуб втратив шанси на чемпіонство. "Червоно-білі" посідають третє місце, поступаючись Панатінаїкосу та АЕКу. Нагадаємо, що на початку 1990-х Олімпіакос тренував Олег Блохін, а у складі команди виблискували українці Олег Протасов та Геннадій Литовченко.

Ребров і його нова робота