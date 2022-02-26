Вистачить удавати вигляд, що немає війни, – Магучіх осудила позицію росіян щодо України

Ярослава Магучіх стала однією з багатьох українських спортсменок, які відреагували на військові дії Росії щодо України. Легкоатлетка впевнена, що українська армія переможе злого окупанта.

Магучіх: Бездіяльністю ви підтримуєте війну

20-річна уродженка Дніпра розповіла про страшні для України дні – війну. Ярослава Магучіх впевнена в українському народу, армії, яка дасть відсіч російським військам. Про це легкоатлетка написала публічно на своїй сторінці в інстаграмі.

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Декілька днів майже вся Україна прокидається від вибухів та вистрілів. Росія почала війну з нами, але ми сильний народ і даємо відсіч. Сьогодні весь народ України допомагає нашій армії, одне одному, чим може, ми все витримаємо разом,

– написала Ярослава.

Частинку тексту Магучіх написала російською, щоб текст, у якому уся правда нападу Росії на Україну, чудово дійшов до голови росіян.

Для росіян: вистачить удавати вигляд, що немає війни! Росія напала на Україну! Бомблять міста, стріляють по мирних жителях і це наша реальність! Бездіяльністю ви підтримуєте війну! Ми не хочемо війни, але будемо захищати своїй домівки,

– додала Магучіх.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія розпочала свій повномасштабний наступ та розпочала відкриту війну з Україною.

Ярослава Магучіх двічі підіймалась на п'єдестал у новому 2022 році. Легкоатлетка стала другою у Банській Бистриці зі стрибків у висоту.

Перед цим українка здобула бронзову нагороду у Чехії.

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