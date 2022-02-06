Медальний старт сезону

На змаганнях у Чехії участь брали одразу дві провідні українські стрибунки у висоту – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Українки були близькі до того, щоб обидві опинитись на подіумі на меморіалі Heleny Rezkové-Hübnerové, але трішки не пощастило, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Як Бех-Романчук із особистим рекордом стала першою у потрійному стрибку: переможне відео

Магучіх підкорила планку на висоті 1.92 метри та змогла здобути бронзову нагороду. Це був перший старт у приміщенні в сезоні для Ярослави та одразу успішний. На жаль, Геращенко теж взяла цю висоту, але стала четвертою.

Виступ інших українок

Головними конкурентками наших дівчат були британка Емілі Бортвік та представниця Чорногорії Марія Вукович, які зайняли першу та другу позиції на п'єдесталі. Бронзовій призерці Олімпіади-2020 з України не вистачило до "золота" трьох сантиметрів.

Інші українки Катерина Табашник та Юлія Чумаченко зупинились на висоті 1.85. Результати були настільки щільні, що легкоатлетки з однаковим результатом посіли 6-те та 9-те місця відповідно.

Результати змагань

1. Емілі Бортвік (Велика Британія) – 1.95

2. Марія Вукович (Чорногорія) – 1.95

3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.92

…

4. Ірина Геращенко (Україна) – 1.92

6. Катерина Табашник – 1.85

9. Юлія Чумаченко – 1.85

Нагадаємо, що наприкінці січня Юлія Левченко стала четвертою на турнірі у Німеччині. Українська стрибунка у висоту показала результат 1.88.