Магучих: Бездействием вы поддерживаете войну

20-летняя уроженка Днепра рассказала о страшных для Украины днях – войне. Ярослава Магучих уверена в украинском народе, армии, которая даст отпор российским войскам. Об этом легкоатлетка написала публично на своей странице в инстаграме.

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Несколько дней почти вся Украина просыпается от взрывов и выстрелов. Россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор. Сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе,

– написала Ярослава.

Частичку текста Магучих написала на русском, чтобы текст, в котором вся правда нападения России на Украину, прекрасно дошел до россиян.

Для россиян: хватит делать вид, что нет войны! Россия напала на Украину! Бомбят города, стреляют по мирным жителям, и это наша реальность! Бездействием вы поддерживаете войну! Мы не хотим войны, но будем защищать свой дом,

– добавила Магучіх.

Напомним, что 24 февраля Россия начала свое полномасштабное наступление и открытую войну с Украиной.

Ярослава Магучих дважды поднималась на пьедестал в новом 2022 году. Легкоатлетка стала второй в Банской Быстрице по прыжкам в высоту.

Перед этим украинка получила бронзовую награду в Чехии.

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