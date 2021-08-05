Вирвав перемогу "на зубах": українець Хижняк – у фіналі Олімпіади-2020 з боксу
Джерело:24 канал
Олександр Хижняк 5 серпня провів півфінальний бій проти представника Філіппін Еумера Марсьяля. Український боксер вийшов у фінал Олімпіади-2020.
Омріяна перемога
Український боксер ще перед поєдинком гарантував собі медаль Олімпіади-2020. Олександр Хижняк єдиний серед наших боксерів продовжив шлях на японській землі.
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Обидва боксери розпочали поєдинок жорсткими ударами. Українець більше часу проводив в атаках. Удари філіппінця були не менш потужними та небезпечними. Суперник українця – срібний призер чемпіонату світу 2019 року.
Після першого раунду у філіппінця з'явилась кров на обличчі. Після стартової трихвилинки судді не віддали істотну перевагу одному з боксерів. Еумер почав більше влучати у голову Хижняка, українцю потрібно було надійніше обороняти. Олександр декілька разі точно пробивав лівим боковим у голову суперника.
А от після другого раунду кров виступила і на обличчі українського боксера. Дуже складний півфінальний бій для обох спортсменів.
Марсьяль був вже геть виснажений, тому українцю потрібно було йти в атаку, щоб вийти у фінал Олімпійських ігор. Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади-2020 та буде боротись за "золото".
- Суддівські записки – 29:28, 30:27, 28:29, 29:28, 28:29.