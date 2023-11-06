"Співати дифірамби Пушичу зарано": Вірт оцінив перші результати нового тренера Шахтаря

Відомий український тренер Юрій Вірт висловився про новоспеченого головного тренера Шахтаря Маріно Пушича. Легендарний воротар "гірників" не поспішає розкидатися компліментами на адресу закордонного фахівця.

Колишній голкіпер донецького Шахтаря та національної збірної України Юрій Вірт висловився про перші перемоги Маріно Пушича з "гірниками". За словами 49-річного фахівця, робити якісь висновки поки зарано.

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Вірт: Гравці Шахтаря стали грати сміливіше

"Співати дифірамби Маріно Пушичу зарано. Замало часу ще провів боснієць на чолі Шахтаря. Команда пройшла до 1/2 фіналу Кубка України здолавши Вікторію, але ж, за всієї поваги, команда з Сум, то не команда рівня Шахтаря. Так, здолали ще й Динамо, однак й столична команда нині слабко грає…", – сказав Вірт.

Також екснаставник Вереса зазначив, чи помітив він якісь зміни в грі Шахтаря з приходом Маріно Пушича:

"Гравці стали краще контролювати м’яч і грати сміливіше. Якість коротких та середніх пасів покращилася при переході з оборони в атаку. Більше так званого вертикального футболу з’явилося",

– додав Вірт.

У середу, 7 листопада, Шахтар у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів зіграє у німецькому Гамбурзі проти Барселони. Початок матчу запланований на 19:45 за Києвом.