Колишній голкіпер донецького Шахтаря та національної збірної України Юрій Вірт висловився про перші перемоги Маріно Пушича з "гірниками". За словами 49-річного фахівця, робити якісь висновки поки зарано.

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Вірт: Гравці Шахтаря стали грати сміливіше

"Співати дифірамби Маріно Пушичу зарано. Замало часу ще провів боснієць на чолі Шахтаря. Команда пройшла до 1/2 фіналу Кубка України здолавши Вікторію, але ж, за всієї поваги, команда з Сум, то не команда рівня Шахтаря. Так, здолали ще й Динамо, однак й столична команда нині слабко грає…", – сказав Вірт.

Також екснаставник Вереса зазначив, чи помітив він якісь зміни в грі Шахтаря з приходом Маріно Пушича:

"Гравці стали краще контролювати м’яч і грати сміливіше. Якість коротких та середніх пасів покращилася при переході з оборони в атаку. Більше так званого вертикального футболу з’явилося",

– додав Вірт.

У середу, 7 листопада, Шахтар у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів зіграє у німецькому Гамбурзі проти Барселони. Початок матчу запланований на 19:45 за Києвом.