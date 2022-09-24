Естетика від збірної України: як Довбик одним фінтом познущався над вірменами – відео голу

Форвард Дніпра-1 вдало вийшов на заміну в матчі Ліги націй проти Вірменії. Артем оформив дубль та віддав асист на Данила Ігнатенка.

Збірна України домоглась розгромної перемоги над Вірменією. Команда взяла реванш перед вболівальниками після ганебної поразки від Шотландії, пише 24 канал.

Як це було Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У першому таймі забив Тимчик, тоді як після перерви у ворота господарів влетіли ще 4 м'яча. Героєм другого тайму можна назвати Артема Довбика.

Нападник Дніпра-1 вийшов на заміну на 67 хвилині і долучився аж до трьох голів українців. Спочатку Артем сам забив, а потім асистував на Ігнатенка.

Вишенькою на торті став п'ятий гол команди. Артем Довбик отримав м'яч перед воротами Вірменії в оточенні трьох захисників суперника.

Відео другого голу Довбика:

Під пресингом форвард зумів обманним рухом обіграти всіх опонентів та пробити повз Юрченка. Для Артема це вже шостий гол у національній команді і перший дубль за неї.

Готуємось до вирішальної битви із Шотландією

Перемога дозволяє нашій команді набрати 10 балів в групі і вийти на перше місце. Правда, ввечері Шотландія може обійти команду Петракова, якщо не програє Ірландії.

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Наступна гра України пройде 27 вересня у Кракові. У дуелі із Шотландією наша команда буде боротись за вихід в дивізіон А Ліги націй.