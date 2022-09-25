Капаррос: Збірна України лише п'ять разів дійшла до наших воріт

Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос прокоментував поразку збірній України у Лізі націй. Він високо оцінив гру "синьо-жовтих".

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"Ми нічим не змогли відповісти на голи суперника. Сьогодні ми грали проти сильної команди. Але у нас були гольові моменти, коли рахунок був 0:0.

Підсумковий же результат – це занадто жорстоко. Адже збірна України лише п'ять разів дійшла до наших воріт, і при цьому забила п'ять м'ячів. Це говорить про високий рівень цієї команди.

У дивізіоні В Ліги націй вистачає сильних команд. Доказом цього є той факт, що наступного сезону тут зіграє збірна Англії", – зазначив тренер.

Вірменія – Україна: хід матчу

Вірменія пропустила 5 голів від збірної України. Підопічні Капарроса не відповіли жодним ударом українцям.

Рахунок у матчі відкрив Олександр Тимчик, його гол був єдиним у першому таймі. Та у другій частині матчу "синьо-жовті" "добили" суперника. Голи також забили Олександр Зубков та Данило Ігнатенко. А Артем Довбик відзначився дублем.

Зазначимо, Вірменія посідає останнє місце у групі В1, маючи у своєму активі лише 3 бали.