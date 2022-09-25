Капаррос: Сборная Украины всего пять раз дошла до наших ворот

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал поражение сборной Украины в Лиге наций. Он высоко оценил игру "сине-желтых".

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"Мы ничем не смогли ответить на голы соперника. Сегодня мы играли против сильной команды. Но у нас были голевые моменты, когда счет был 0:0.

Итоговый же результат – это слишком жестоко. Ведь сборная Украины всего пять раз дошла до наших ворот, и при этом забила пять мячей. Это говорит о высоком уровне этой команды.

В дивизионе Лиги наций хватает сильных команд. Доказательством тому является тот факт, что в следующем сезоне здесь сыграет сборная Англии", – отметил тренер.

Армения – Украина: ход матча

Армения пропустила 5 голов от сборной Украины. Подопечные Капарроса не ответили ни одним ударом украинцам.

Счет в матче открыл Александр Тимчик, его гол был единственным в первом тайме. Но во второй части матча "сине-желтые" "добили" соперника. Голы также забили Александр Зубков и Даниил Игнатенко. А Артем Довбик отличился дублем.

Отметим, Армения занимает последнее место в группе В1, имея в своем активе всего 3 балла.