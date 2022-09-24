Збірна України впевнено здолала Вірменію у матчі Ліги націй. Команда Олександра Петракова забила супернику п'ять "сухих" м'ячів.

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Після гри коуч "синьо-жовтих" поспілкувався зі ЗМІ. Олександр Васильович висловився про гру команди, а також заявив про плани обіграти Шотландію у вирішальному матчі.

Футбол буває дуже жорстоким. Ще 21 вересня я був в такому положенні, в якому зараз знаходиться головний тренер збірної Вірменії та вся команда. Хочу підтримати їх. Є такий вираз - вони потрапили під каток. Під наш каток. Я не боюся критики, така в мене посада. Для мене ця критика була дуже важкою спочатку, а зараз я все розумію.

Я не здивований такому результату. Дуже добре, що після такої болючої поразки хлопці все зрозуміли та все виконали. Я їм дуже вдячний, це чисто їхня перемога. Як тренеру, мені дуже приємно, що не опустили руки, вийшли та все виконали. Це заслуга хлопців. У мене в збірній немає основних гравців, у нас єдиний колектив. Не може бути у збірній перший та другий склад. Вийшли хлопці - і не підвели, хоча було важко.

Багато хлопців не мають ігрової практики в клубах, я заспокоїв їх та довірився. А вони все виконали. Ми ще в грі та хочемо реваншу. А як воно вже вийде... Це спорт, але ми хочемо обіграти Шотландію. Зробимо все можливе для цього, але ми не знаємо, як воно буде,

– заявив Петраков.

Готуємось до вирішальної битви із Шотландією

Перемога дозволяє нашій команді набрати 10 балів в групі і вийти на перше місце. Правда, ввечері Шотландія може обійти команду Петракова, якщо не програє Ірландії.

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Наступна гра України пройде 27 вересня у Кракові. У дуелі із Шотландією наша команда буде боротись за вихід в дивізіон А Ліги націй.