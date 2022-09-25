Збірна України впевнено здолала Вірменію у матчі Ліги націй. Команда Олександра Петракова забила супернику п'ять "сухих" м'ячів.

До теми Україна ефектно розгромила Вірменію, забивши п'ять голів в матчі Ліги націй: відео

Цей поєдинок став першим за довгий час для Андрія Луніна, який у Реалі сидить на лаві запасних під Тібо Куртуа. Після гри воротар поділився емоціями від "сухого" матчу.

Це було нам потрібно, щоб залишитись у грі. Ми знали, що вдома суперник більш агресивний, ніж на виїзді. Були деякі помилки, це завжди трапляється. Важливо для впевненості та спокою, що зіграли на нуль. Це дає деякий позитив.

Зіграти на нуль було важливо як для команди, так і для мене. Тренувальний процес у клубі в мене на найвищому рівні, це не секрет. У збірній така ж ситуація, тут тренер В'ячеслав Кернозенко, я кайфую від роботи з ним.

Після матчу з Вірменією треба відновитись на всі 100%, аби бути готовими. Всі розуміють, що це буде за зустріч. Важкий суперник, налаштовуємось на перемогу. Ця перемога не розслабляє команду,

– заявив Лунін.

Тільки перемога із Шотландією

Перемога над Вірменією дозволяє нашій команді набрати 10 балів в групі, але Шотландія все одно залишається попереду. Відстань – два бали.

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Лобова гра України пройде 27 вересня у Кракові. У дуелі із Шотландією наша команда буде боротись за вихід в дивізіон А Ліги націй. Нас влаштує тільки перемога.