Де та коли покажуть матч Вірменія – Україна в Лізі націй: гра відбудеться у незвичний час

Збірна України з футболу в суботу, 24 вересня, зіграє проти Вірменії матч Ліги націй. Цей матч буде доступний до показу і в Україні.

Це буде другий з трьох матчів у вересні для збірної України в Лізі націй. І в цьому матчі нашій команді потрібна лише перемога.

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Все через те, що поразка у матчі проти Шотландії опустила нас на друге місце в групі Ліги націй. Відтак Україна може втратити шанс піднятися в елітний дивізіон Ліги націй. Окрім того, перше місце в групі гарантуватиме нам потрапляння до другого кошика під час жеребкування відбору Євро-2024. Якщо ж ми залишимося на другому місці, то залишимо лише мінімальний шанс потрапити до другого кошика.

Перемога у матчі проти Вірменії може дозволили нам повернутися на перше місце (якщо Шотландія в паралельному матчі програє Ірландії). Або збереже нам шанси це зробити в очній зустрічі проти Шотландії 27 вересня в Кракові (там потрібна буде лише перемога).

Матч Вірменія – Україна відбудеться в суботу, 24 вересня. На відміну від матчів посеред тижня, які розпочинаються ввечері,

Як і попередню гру проти Шотландії, матч Вірменія – Україна можна буде дивитися як онлайн, так і по телебаченню. Гру покажуть в межах інформаційного марафону "Єдині новини" на телеканалах ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

В ютубі матч Вірменія – Україна буде доступна на сторінці Української асоціації футболу.

Трансляція матчу Вірменія – Україна буде доступна і на сайті 24 каналу.

Однак варто зауважити, що абоненти, що користуються супутниковим телебаченням, не зможуть подивитися матч Вірменія – Україна на названих каналах. Окрім того, перегляд матчу Вірменія – Україна на вищевказаних каналах та платформах, у тому числі в ютубі, буде можливий лише на території України. Це пов'язано з вимогами УЄФА щодо телевізійних прав та принципу територіальності. Адже українські мовники не можуть транслювати цей матч закордоном, у тому числі й онлайн. Адже в цих країнах є свої телеканали, які купили права на показ матчів.