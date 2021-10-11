Завжди готовий повернутися в збірну, – Маліновський вперше прокоментував скандал з Петраковим
Джерело:L'Eco di Bergamo
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський прокоментував італійським медіа конфлікт з виконуючим обов'язків головного тренера збірної України Олександром Петраковим.
Маліновський назвав перебільшеним його конфлікт з тренером збірної України. Руслан заявляє про готовність повернутися в національну команду.
До слова Роблю, що тренер говорить, якщо потрібно зіграти захисника – немає проблем, – Маліновський
"З цього зробили більше, ніж було насправді. У вересні у мене були розбіжності в поглядах з тренером збірної: коли партнерам по Шахтарю і Динамо дозволили достроково повернутися до тренувань з клубами, я попросив зробити те ж саме, і мені дали добро", – заявив гравець.
Я завжди готовий повернутися в збірну: чи відбудеться це – вирішить тренер,
– заявив Маліновський.
Що відомо про ситуацію Маліновського у збірній України
- Збірна України у вересні провела 3 матчі з новим наставником Олександром Петраковим. Маліновський у поєдинках проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1) виходив на заміну.
- Після гри з французами Петраков заявив, що Маліновський образився через те, що не потрапив в основний склад. За словами тренера, він перепросив у Маліновського перед всією командою.
- Згодом збірна України провела спаринг з Чехією. Маліновський попросив Петракова відпустити його в Аталанту. Таким чином, Руслан пропустив гру.
- Маліновський тривалий час утримувався від коментарів. Та все ж футболіст опублікував допис в інстаграмі, в якому заявив, що йому не потрібні вибачення.