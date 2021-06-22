На 22 червня заплановані лише два матчі. І вони розпочнуться одночасно о 22:00. Від цих результатів може залежати, чи вийде Україна в плей-офф Євро-2020.

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Чехія – Англія

Чехи та англійці підходять до цього матчу лідерами групи. Тож в особистій зустрічі розіграють перше місце. Хоча особливих переваг це перше місце не дає, адже в 1/8 фіналу доведеться зіграти проти другої команди з групи F. А це можуть бути збірні Франції, Португалії, Німеччини чи Угорщина. Натомість друге місце з групи D зіграє проти другої команди групи E (на це місце претендують Швеція, Іспанія, Словаччина чи Польща).

Нічия залишить на першому місці збірну Чехії. Адже в чехів краща різниця забитих та пропущених голів. Окрім того, за такого рахунку збірні Чехії та Англії вийдуть в плей-офф з перших двох місць.

У букмекерській компанії Favbet перевагу віддають збірній Англії – коефіцієнт 1,59 на їх перемогу. На перемогу Чехії – 8. Нічия – 3,7.

Хорватія – Шотландія

Збірні Хорватії та Шотландії зберігають шанси на вихід з групи. Але для цього треба перемагати. Адже перемога дасть шанси піднятися на друге місце. Або й третє. Але тоді чотири очки гарантують вихід в 1/8 фіналу. Натомість нічия у цьому матчі залишить обидві команди за бортом плей-офф Євро-2020.