На 22 июня запланированы лишь два матча. И они начнутся одновременно в 22:00. От этих результатов может зависеть, выйдет ли Украина в плей-офф Евро-2020.

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Чехия – Англия

Чехи и англичане подходят к этому матчу лидерами группы. Поэтому в личной встрече разыграют первое место. Хотя особых преимуществ это первое место не дает, ведь в 1/8 финала придется сыграть против второй команды из группы F. А это могут быть сборные Франции, Португалии, Германии или Венгрия. Зато второе место в группе D сыграет против второй команды группы E (на это место претендуют Швеция, Испания, Словакия или Польша).

Ничья оставит на первом месте сборную Чехии. Ведь у чехов лучшая разница забитых и пропущенных голов. Кроме того, при таком счете сборные Чехии и Англии выйдут в плей-офф с первых двух мест.

В букмекерской компании Favbet предпочтение отдают сборной Англии – коэффициент 1,59 на их победу. На победу Чехии – 8. Ничья – 3,7.

Хорватия – Шотландия

Сборные Хорватии и Шотландии сохраняют шансы на выход из группы. Но для этого надо побеждать. Ведь победа даст шансы подняться на второе место. Или третье. Но тогда четыре очка гарантируют выход в 1/8. Зато ничья в этом матче оставит обе команды за бортом плей-офф Евро-2020.