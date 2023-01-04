Серйозніше, аніж здавалось: Ван Дейк вилетів на невизначений термін

Вірджил Ван Дейк отримав травму у програному матчі проти Брентфорда (3:1). Нідерландський захисник повинен пройти медобстеження, аби дізнатись термін відновлення.

Ван Дейк зійшов з поля у перерві матчу. Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зазначав, що у Вірджила немає травми, а той просто відчув дискомфорт. Та не сталось, як гадалось.

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Невизначений термін

Нідерландський захисник чекає втручання лікарів. Ван Дейк повинен звернутись до фахівця з метою оцінки ступення складності травми підколінного сухожилля. Тоді центрбек і дізнається скільки йому світить пробути у лазареті. У Юргена Клоппа ще залишається низка виконавців на підміну Ван Дейку. Зокрема, Джоель Матіп, Ібрагіма Конате, Джо Гомес та Натаніель Філіппс.

Головний коуч "мерсисайдців" після матчу прокоментував травму Ван Дейка, Клопп вважав її незначною:

Вірджил відчув дискомфорт і сказав, що не дуже розбирається у таких речах, але я не хотів ризикувати. Фізіотерпавти виглядали досить щасливими, коли дивились Вірджила, тому я не вважаю, що це травма, просто він відчув дискомфорт, – сказав Клопп.

Ліверпуль уже стикався з проблемою травмованих гравців цього сезону. До тренувального процесу, після пошкодження, уже повернулися Луїс Діаз та Дієго Жота.

"Мерсисайдці" наразі посідає шосте місце в АПЛ, відстаючи на сім очок від першої четвірки.

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