Як миша з корабля: ще одна талановита гімнастка відреклась російського громадянства
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну занурило російський спорт у вигрібну яму, з якої він ще довго не вибереться. Ще одна спортсменка змінила громадянство.
Художня гімнастка Віра Туголукова більше немає російського паспорта. Ні, вона його не спалила, а просто змінила громадянство. Дівчина обрала квітучу кар'єру та виступи на міжнародній арені, а не загниваючу країну.
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14-річна спортсменка вирішила з нового сезону виступати за Кіпр. Таке рішення дозволить їй знову виступати на міжнародних змаганнях, адже росіянки усунені від турнірів під егідою FIG.
Що відомо про ексросіянку Туголукову
- Взимку 2022 року Віра стала чемпіонкою російської першості серед юніорів у багатоборстві. також перемогла у справі з обручем та підійнялась на другу сходинку у дисципліні з м'ячем.
- У цьому ж році Туголукова здобула чотири медалі на Міжнародних спортивних ігор "Діти Азії".
Цікаво, що це вже далеко не перший випадок, коли перспективний російський спортсмен відрікається рідної країни.
Дещо раніше збірна Росії з художньої гімнастики втратила ще одну талановиту та титуловану спортсменку Анастасію Сімакову, яка продовжить виступи за Німеччину. Ще рік тому гімнастка разом із батьками виїхала з Росії та більше туди не повернулась.
Але є й такі, що повертаються у Росію. Прикладом такого повернення стала вже ексукраїнська біатлоністка Катерина Бех. Дівчина лише декілька років тому змінила російське громадянство на українське. Але після 24 лютого втекла у Росію та вже навіть отримала право на повернення паспорта громадянки ворожої країни.