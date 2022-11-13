Як миша з корабля: ще одна талановита гімнастка відреклась російського громадянства

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну занурило російський спорт у вигрібну яму, з якої він ще довго не вибереться. Ще одна спортсменка змінила громадянство.

Художня гімнастка Віра Туголукова більше немає російського паспорта. Ні, вона його не спалила, а просто змінила громадянство. Дівчина обрала квітучу кар'єру та виступи на міжнародній арені, а не загниваючу країну.

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14-річна спортсменка вирішила з нового сезону виступати за Кіпр. Таке рішення дозволить їй знову виступати на міжнародних змаганнях, адже росіянки усунені від турнірів під егідою FIG.

Що відомо про ексросіянку Туголукову

Взимку 2022 року Віра стала чемпіонкою російської першості серед юніорів у багатоборстві. також перемогла у справі з обручем та підійнялась на другу сходинку у дисципліні з м'ячем.

У цьому ж році Туголукова здобула чотири медалі на Міжнародних спортивних ігор "Діти Азії".

Цікаво, що це вже далеко не перший випадок, коли перспективний російський спортсмен відрікається рідної країни.

Дещо раніше збірна Росії з художньої гімнастики втратила ще одну талановиту та титуловану спортсменку Анастасію Сімакову, яка продовжить виступи за Німеччину. Ще рік тому гімнастка разом із батьками виїхала з Росії та більше туди не повернулась.

Але є й такі, що повертаються у Росію. Прикладом такого повернення стала вже ексукраїнська біатлоністка Катерина Бех. Дівчина лише декілька років тому змінила російське громадянство на українське. Але після 24 лютого втекла у Росію та вже навіть отримала право на повернення паспорта громадянки ворожої країни.