Виплеснули емоції: Неймар принизив Мбаппе на тренуванні ПСЖ – відео
Нападник французького ПСЖ Неймар виклав цікавий відеофрагмент тренування парижан.
В одному з епізодів 28-річний бразильський футболіст прокинув м'яч між ніг одноклубника Кіліана Мбаппе. Відео Неймар опублікував у Instagram.
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Епізод викликав сплеск емоцій у одноклубників.
Сезон Неймара
У цьому сезоні 28-річний Неймар зіграв за ПСЖ у 22 матчах. У його активі 18 голів та 10 результативних передач.
Сезон-2019/20 був достроково завершений у Франції через пандемію коронавірусу. ПСЖ став чемпіоном країни.