Нападник французького ПСЖ Неймар виклав цікавий відеофрагмент тренування парижан.

В одному з епізодів 28-річний бразильський футболіст прокинув м'яч між ніг одноклубника Кіліана Мбаппе. Відео Неймар опублікував у Instagram.

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Епізод викликав сплеск емоцій у одноклубників.

Реакция Неймара после проброса между ног Мбаппе pic.twitter.com/UUdBv3KWl3 — Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) July 10, 2020

Сезон Неймара

У цьому сезоні 28-річний Неймар зіграв за ПСЖ у 22 матчах. У його активі 18 голів та 10 результативних передач.

Сезон-2019/20 був достроково завершений у Франції через пандемію коронавірусу. ПСЖ став чемпіоном країни.