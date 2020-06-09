Зірковий футболіст збірної Бразилії Неймар побив горщики з бойфрендом своєї матері Надін – Тьяго Рамосом. Неймар обізвав 22-річного Рамоса "педиком" після чергової сварки його матері з кіберспортсменом.

Рамос потрапив у лікарню після сварки з мамою Неймара

На 5 років молодший від Неймара кіберспортсмен Рамос 2-го червня був доставлений у лікарню з порізами на руках. Як повідомляє Diario Sport, Рамос потрапив у лікарню після сварки з коханою. На наступний день його виписали.

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За інформацією джерела, сусіди викликали поліцію через шум у будинку. Мати Неймара Надін і Тьяго підтвердили, що кіберспортсмен зі злості розбив вікно, тому і отримав пошкодження.

Втім, у бразильській поліції підозрюють, що в інциденті мало місце домашнє насильство.

Запис розмови Неймара "злили" в інтернет

Як стверджує Diario Sport, в інтернеті з'явився запис розмови Неймара з друзями щодо Тьяго, який є відкритим бісексуалом.

Він негативно висловлювався про Рамоса і називав того "педиком". Неймар вжив слово viadinho, яке португальською позначає зневажливе ставлення до геїв.

Друзі Неймара буцімто закликали "увіткнути Тьяго в дупу швабру і вбити".

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Представники Неймара вже заявили, що він веде життя відповідно до правил самоізоляції, введеними в Сан-Паулу (Бразилія).

Але вони не спростовували правдивість аудіозапису.

У конфлікт втрутився ЛГБТ-активіст Агріпіно Магеллан. Він звернувся до юриста з проханням перевірити слова Неймара і його друзів на предмет гомофобії.

Вони звернуться із заявою в поліцію.

Що відомо про Тьяго Рамоса?Він виступає за команду 4k Easy на турнірах по Free Fire – королівській битві для мобільних пристроїв. Гра дуже популярна в Бразилії. Про стосунки Рамоса з мамою Неймара стало відомо у квітні. Згодом повідомлялося, що пара розійшлася.