Неймар назвав "педиком" 22-річного бойфренда своєї мами: на футболіста подадуть заяву у поліцію
Зірковий футболіст збірної Бразилії Неймар побив горщики з бойфрендом своєї матері Надін – Тьяго Рамосом. Неймар обізвав 22-річного Рамоса "педиком" після чергової сварки його матері з кіберспортсменом.
Рамос потрапив у лікарню після сварки з мамою Неймара
На 5 років молодший від Неймара кіберспортсмен Рамос 2-го червня був доставлений у лікарню з порізами на руках. Як повідомляє Diario Sport, Рамос потрапив у лікарню після сварки з коханою. На наступний день його виписали.
До речі Мама Неймара кинула 22-річного бойфренда: несподівана причина
За інформацією джерела, сусіди викликали поліцію через шум у будинку. Мати Неймара Надін і Тьяго підтвердили, що кіберспортсмен зі злості розбив вікно, тому і отримав пошкодження.
Втім, у бразильській поліції підозрюють, що в інциденті мало місце домашнє насильство.
Запис розмови Неймара "злили" в інтернет
Як стверджує Diario Sport, в інтернеті з'явився запис розмови Неймара з друзями щодо Тьяго, який є відкритим бісексуалом.
Він негативно висловлювався про Рамоса і називав того "педиком". Неймар вжив слово viadinho, яке португальською позначає зневажливе ставлення до геїв.
Друзі Неймара буцімто закликали "увіткнути Тьяго в дупу швабру і вбити".
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Представники Неймара вже заявили, що він веде життя відповідно до правил самоізоляції, введеними в Сан-Паулу (Бразилія).
Але вони не спростовували правдивість аудіозапису.
У конфлікт втрутився ЛГБТ-активіст Агріпіно Магеллан. Він звернувся до юриста з проханням перевірити слова Неймара і його друзів на предмет гомофобії.
Вони звернуться із заявою в поліцію.
Що відомо про Тьяго Рамоса?Він виступає за команду 4k Easy на турнірах по Free Fire – королівській битві для мобільних пристроїв. Гра дуже популярна в Бразилії. Про стосунки Рамоса з мамою Неймара стало відомо у квітні. Згодом повідомлялося, що пара розійшлася.